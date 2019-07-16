بالصور.. الأهلي يكشف سر تحول أرضية التتش فى أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي إن سر التغير فى أرضية ملعب "مختارالتتش" يرجع إلى صيانة مكثفة قامت بها الإدارة التنفيذية للنادي .

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إن أرضية ملعب التتش سيتم تغيرها بالكامل بعد التعاقد مع احدى الشركات العالمية بما يتماشى مع مواعيد الفريق الأول لكرة القدم .

وكان أرضية ملعب "مختار التتش" قد أثارت الجدل بعد ظهورها بصورة سيئة خلال مواجهة الأهلي الودية التى أقيمت أمام فريق المتحدة فى الثالث من يوليو الشهر الجاري,

وسافر الفريق الأول للأهلي لمعسكر في اسبانيا لتقوم الإدارة التنفيذية فى النادي بصيانة الملعب ليظهر بصورة جيدة.