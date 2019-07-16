حفيظ دراجي يُلبي دعوة والدة محمد أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حرص المعلق الجزائري حفيظ دراجي على تلبية دعوة والدة محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بزيارتها في بيتها بمنطقة ناهية. ونشر دراجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورا للزيارة التي كانت صباح اليوم الثلاثاء. Advertisements وكتب معلقًا على الصور:" أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة". وأضاف:" شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري". وكان حفيظ دراجي قد زار مقر النادي الأهلي مساء أمس الإثنين، لمدة ساعات التقط خلالها العديد من الصور داخل النادي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

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