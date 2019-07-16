مقتل لاعب جنوب أفريقي سابق في إطلاق نار

ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الثلاثاء أن لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي السابق مارك باتشلور قتل بعد تعرضه لإطلاق نار خارج منزله في جوهانسبرغ.
وتعرض باتشلور (49 عاماً)، والذي لعب لفرق كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس وماميلودي صنداونز في جنوب أفريقيا، لإطلاق نار في سيارته، ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء جراء الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا: “تعرض لهجوم من قبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية.. كان يعتزم التوجه إلى منزله.. أطلق المشتبه بهما الرصاص عليه عدة مرات.. حتى الآن، فإننا لا نزال نحقق في الدافع وراء الهجوم ولم يتم بعد تحديد هوية المشتبه بهما”.
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