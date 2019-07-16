بايرن ميونخ يضم الموهية الشابة داجاكو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم المهاجم الشاب ليون داجاكو من شتوتجارت بعقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2023 . وسيشارك داجاكو (18 عاماً) في البداية مع فريق الهواة بنادي بايرن ميونخ في منافسات دوري الدرجة الثالثة. وقال رئيس قطاع الشباب لنادي بايرن ميونخ، يوخن شاور: “نحن مقتنعون بأنه سيحقق خطوات كبيرة على طريق التطور في بايرن”. وشارك داجاكو في مباراتين ضمن الفريق الأول بنادي شتوتغارت في الموسم الماضي، الذي شهد هبوط الفريق من دوري الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية بالهزيمة في ملحق حسم الصعود والهبوط.

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