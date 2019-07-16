راؤول يبدأ مسيرته التدريبية في ريال مدريد

يبدأ فريق كاستيا (رديف ريال مدريد) اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني الإسباني راؤول غونزاليس، فترة الإعداد للموسم الجديد بعد إجراء الفحوصات الطبية، وسيخوض الفريق خلالها 8 مباريات ودية وسط غياب 7 لاعبين، من بينهم الياباني تاكيفوسا كوبو، المنضم إلى معسكر الفريق الأول في مونتريال (كندا).

وسيتولى مهاجم ريال مدريد السابق مسؤولية تدريب رديف “الملكي”، خلفا لألفارو بينيتو، بعد تدريب فرق الناشئين العام الماضي، وبعد الحصول على رخصة ويفا برو (UEFA Pro) في يونيو (حزيران) الماضي.

ويراهن النادي الأبيض على راؤول لإعادة فريق كاستيا إلى دوري الدرجة الثانية، التي هبط منها موسم 2013-2014.

ولتحقيق هذا الهدف، سيكون لدى مهاجم “الملكي” السابق فريقاً يضم العديد من اللاعبين الواعدين، أبرزهم الياباني تاكيفوسا كوبو، الذي يتألق مع الفريق الأول في مونتريال، والبرازيلي رودريغو جويس.

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ولن يكون بوسع راؤول الاعتماد على كوبو ورودريغو، بالإضافة إلى ألتوبي وفيدالجو وسواني ودي لا فوينتي وتشابي هيرنانديز، نظراً لاختيارهم من قبل الفرنسي زين الدين زيدان لمرافقة الفريق الأول خلال فترة الإعداد في كندا والولايات المتحدة.

وسيخوض رديف الريال 8 مباريات خلال فترة الإعداد قبل إنطلاق البطولة رسمياً، إذ يشارك فريق كاستيا في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية (ب)، في 25 أغسطس (آب) المقبل.

والجدير بالذكر أن راؤول أسطورة للنادي “الملكي”، وأحد اللاعبين الأكثر أهمية في تاريخه، إذ لعب للفريق الأول طيلة 16 موسماً، حقق خلالها 3 ألقاب لدوري الأبطال و6 للدوري و2 لمونديال العالم للأندية ولقب لكأس السوبر الأوروبي و4 لكأس السوبر الإسباني.