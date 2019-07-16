انضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في إطار تدعيم صفوف الفريق لحصد مزيد من الألقاب الموسم المقبل. مزيد من الألقاب الموسم المقبل. بن شرقي نشر صورة له بقميص الزمالك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب معلقا عليها: "تحدي جديد". حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب معلقا عليها: "تحدي جديد". جدير بالذكر أن بن شرقي خاض مع لانس الفرنسي 23 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع 2 آخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لأشرف بن شرقي بعد انضمامه للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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