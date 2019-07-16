السوشيال ميديا ترفض تعيين عصام الحضري في جهاز منتخب مصر

أثارت الأخبار التي ترددت بشأن ترشيح عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، لمنصب مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة، جدلا كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

وكانت ترددت أنباء حول ترشيح عصام الحضري لمنصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، خلفًا لأحمد ناجي الذي رحل مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

واقترح البعض تشكيل جهاز فني للمنتخب يضم كلًا من: حسن شحاتة مديرًا فنيًا، حمادة صدقي مدربًا عامًا،

أحمد حسن مديرًا للكرة، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وهاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ترشيح عصام الحضري مدربًا لحراس مرمى الفراعنة، بسبب ما بدر منه في معسكر المنتخب أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم واستقباله للأحاديث الدعائية وجلسات التصوير داخل غرفته في مونديال روسيا 2018 الماضي.

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بينما رحب البعض بعودة حسن شحاتة صاحب التاريخ العريق

مع المنتخب عقب قيادته الفراعنة للتتويج بثلاثة بطولات كأس أمم أفريقيا متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

يناقش اتحاد الكرة مقترحين، الأول تعيين حسن شحاتة مديرًا للمنتخبات، والثاني تعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، بدلًا من د. محمود سعد، المدير الفني الحالي للجبلاية.

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة على الأراضي المصرية، وذلك من دور الـ16 بعد السقوط الكارثي أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، مما ترتب عليه استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وإقالة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة أجيري المدير الفني.