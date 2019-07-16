أحمد حجازي يقترب من العودة لـ"البريميرليج"

أكدت تقارير بريطانية على دخول الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، ضمن العناصر التي يتم دارسة التعاقد معها من جانب فريق نورويتش سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "90 min" أن الفريق الكناري لم يكن يفكر في ضم مدافعين هذا الموسم، ولكن مع

إصابة الألماني كريستوف زيمرمان والذي سيغيب عن انطلاقة الموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة، أنّ هناك أكثر من خيار أمام مسؤولي نورويتش من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع، وعلى رأسهم دافيد لويز من تشيلسي، ولكن التقرير أوضح

الصفقة قد تكون مُكلفة للغاية بالنسبة لخزائن النادي، ويُمكن أنّ تتجه الإدارة إلى التفاوض مع أحمد حجازي، في ظل رغبته للعودة إلي البريميرليج مجددًا بعدما تألق في موسمه الأول رفقة ذا هاوثورنس.

وشارك حجازي مع وست بروميتش، في الموسم الماضي في 43 مباراة بُمختلف المُسابقات، وتمكن من إحراز هدف وصنع هدفين، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.