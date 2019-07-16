شاهد.. تريزيجيه يعود لتدريبات قاسم باشا بعد عرقلة انتقاله لأستون فيلا

ظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا، صباح اليوم الثلاثاء، في تدريبات الفريق التركي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد. ورغم استمرار المفاوضات بين إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي مع قاسم باشا لضم تريزيجيه، إلا أن النادي التركي أعلن عودة الفرعون المصري للمشاركة في التدريبات التأهيلية استعداداً للموسم الجديد رفقة الفريق. فيلا الإنجليزي مع قاسم باشا لضم تريزيجيه، إلا أن النادي التركي أعلن عودة الفرعون المصري للمشاركة في التدريبات التأهيلية استعداداً للموسم الجديد رفقة الفريق. وتتمسك إدارة قاسم باشا بـ15 مليون يورو قيمة الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، الأمر الذي يعرقل انتقاله لأستون فيلا، الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب مقابل 9 ملايين يورو فقط.

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