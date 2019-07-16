رسميًا.. برشلونة يفعل عقد شراء كوكوريلا

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفعيل عقد المدافع الأيسر الإسباني الشاب مارك كوكوريلا، لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل. ونشر نادي برشلونة بيانًا على صفحتة الرسمية على "تويتر"، يؤكد فيه تفعيل بند شراء كوكوريلا، الذي قدر بـ 4 مليون يورو. بند شراء كوكوريلا، الذي قدر بـ 4 مليون يورو. ورحل كوكوريلا الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى إيبار، وقدم مستويات متميزة، مما جعل إدارة البلوجرانا يعيده مرة أخرى إلى الفريق. إدارة البلوجرانا يعيده مرة أخرى إلى الفريق. وشارك كوكوريلا مع إيبار الموسم اماضي في 33 مباراة، 31 بالدوري، ومباراتين في الكأس الاسباني، واستطاع أن يسجل هدفين، واحدا في الدوري كان أمام برشلونة، والثاني في الكأس سجله في مرمى سبورتنج خيخون.

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