اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع مدافع دورتموند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند عبدو ديالو، في الإنتقالات الصيفية الحالية.

ورحب النادي الفرنسي باللاعب عبر

صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسيرتدي اللاعب رقم 22 مع الفريق الباريسي.

ووقع صاحب الـ21 عامًا  مع باريس سان جيرمان عقدًا مدته أربع سنوات، لينتهي تعاقده مع نادي العاصمة حتى 2024.

وشارك الفرنسي مع ناديه السابق برورسيا دورتموند في 28 مباراة، استطاع تسجيل هدف، وصنع مثله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع مدافع دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا