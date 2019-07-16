باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع مدافع دورتموند

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند عبدو ديالو، في الإنتقالات الصيفية الحالية.
ورحب النادي الفرنسي باللاعب عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسيرتدي اللاعب رقم 22 مع الفريق الباريسي.
ووقع صاحب الـ21 عامًا مع باريس سان جيرمان عقدًا مدته أربع سنوات، لينتهي تعاقده مع نادي العاصمة حتى 2024.
وشارك الفرنسي مع ناديه السابق برورسيا دورتموند في 28 مباراة، استطاع تسجيل هدف، وصنع مثله.
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