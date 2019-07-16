بعثة منتخب مصر لشباب الطائرة تغادر إلى البحرين

سافرت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 21 سنة إلى مملكة البحرين اليوم، للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 27 يوليو الجاري.

يقود الفريق حسام عبد العزيز المدير الفني وإسلام عثمان المدرب المساعد. التي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 27 يوليو الجاري.يقود الفريق حسام عبد العزيز المدير الفني وإسلام عثمان المدرب المساعد. وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره التونسي في آخر تجاربه الودية قبل السفر الى البحرين.

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