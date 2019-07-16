بالصور.. حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة.. والماجيكو يرد

حرص المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على زيارة عائلة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، في قريتهم.

ونشر دراجي صورة له مع عائلة أبو تريكة، على حسابه عبر موقع

التواصل الإجتماعي تويتر، قائلًا: "أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة".واضاف: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".



ليرد أبو تريكة على زيارة دراجي لعائلته، قائلًا: " نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".