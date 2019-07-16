تشكيل الأجهزة الفنية لكرة الطائرة بنادي سموحة

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة تشكيل الأجهزة الفنية لفرق كرة الطائرة بالنادي السكندري، استعدادًا للموسم الجديد. وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كما يلي: رئيس الجهاز الكابتن طارق كمال الزفتاوي. أولا قطاع الرجال والناشئين : فريق الدرجة الأولى: المدير الفني: طارق كمال الزفتاوي مدرب عام: مصطفى محمد عبد الحميد مدرب مساعد: أحمد أمين التمامي مخطط الأحمال: باسم سعيد "17،19،21" مدير إداري: محمد صلاح مدين Advertisements مدرب فريقي 19و21: وليد عبد الرحيم الرحيم مدرب فريق17: محمود عامر مدير قطاع الناشئين: أحمد محمد خليل قطاع السيدات والناشئات: الدرجة الأولى: المدير الفني: نعمات محمد بدوي وفريق 18 المدرب العام: شريف إبراهيم و14 ب المدرب المساعد: وائل عبد المنعم وفريق 18 المدير الإداري: وليد عباس الإداري: أحمد عبد المولى وفريق 18

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