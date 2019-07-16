جهل المسؤولين باللوائح في الجبلاية وراء أزمات اللاعبين الموسمية

أصبحت قضية عدم معرفة اللوائح القانونية تسبب الكثير من المشاكل، سواء في إتحاد الكرة، أو سماسرة اللاعبين، الذين كانوا وراء الكثير من العقبات للاعبيهم.

وهناك عدد من أعضاء إتحاد الكرة لا يفقهون اللوائح ، هم فقط يسعون للمنصب من أجل مصالحهم الشخصية، ومن أجل السفر والمكافاَت والظهور الإعلامي .

وهذا أدى إلى أن أحد أعضاء إتحاد الكرة قدم إستقالته إلى وزير

الشاباب والرياضة، وهذا غير قانوني لأنه لابد وأن تقدم الإستقالة إلى اللجنة الأولمبية.

وبعيدًا عن إتحاد الكرة، هناك مشكلة وقضية كبرى وهم سماسرة اللاعبين، الذين لا يعلموا اللوائح القانونية، وهذا يتسبب بالمشاكل للاعبين بسبب إقناعهم لهم أنه هناك ثغره في عقده ليرحل عن ناديه، بدون أن يعلم الإدارة.

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وبسبب هذا يتعرض اللاعب للإيقاف من قبل ناديه، وتوقع عليه غرامات كبيرة، وتصل في أوقات إلى تجميد نشاطه، وعدم جعله يمارس كرة القدم.

فبعد كل هذه المشاكل لابد من معرفة كل عضو من أعضاء إتحاد الكرة باللوائح والقوانين، حتى يستطيعوا أن يردوا بشكل صحيح، على أي شئ يحدث ، بين الأندية.

وأيضًا لابد وأن يكون هناك أختبارات لوكلاء اللاعبين في اللوائح والقوانين، ليحصلوا على الرخصة، حتى لا يسببوا أي مشاكل للاعبين، وجعلوهم يناسقوا خلف أشياء ستنهي مسيرتهم الكروية.