رياضة | عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولي نادي بيراميدز، في الحصول على خدمات إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهى بيراميدز الصفقة لصالحه بعدما تم الاتفاق مع المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، على دفع 35 مليون جنيها بالإضافة إلى وجود بند يتيح للأخير بالحصول على نسبة 10% نظير انتقال اللاعب لأي نادي آخر مستقبلا.

ومن المقرر أن يتواجد وفدا من النادي المملوك للمستثمر الإماراتي سالم الشمسي، داخل أروقة الفريق البورسعيدي، بالساعات المقبلة للتوقيع مع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به بالموسم الجديد.

وكان الأهلي، انسحب من سباق التعاقد مع اللاعب لعدم الحاجة الفنية، بالإضافة إلى مغالاة فريقه بالمتطلبات المادية.