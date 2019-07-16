رياضة | تدريبات خفيفة لنسور قرطاج استعدادا لنيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خفيفة لنسور قرطاج استعدادا لنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض المنتخب التونسي حاليا على ستاد الشمس مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نيجيريا التى ستقام غدا في التاسعه مساء على ستاد السلام فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الامم الافريقية توتال ٢٠١٩.
ووضح على لاعبي الفريق تأثرهم بالهزيمة الاخيرة امام السنغال في الدور قبل النهائي بهدف للاشئ.
وفضل الان جريس الاكتفاء بأداء تدريب خفيف وفك العضلات وتأدية بعض الجمل الفنية خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق خاصة وان الفريق لعب ١٢٠ دقيقة في مباراته الأخيرة أمام السنغال.