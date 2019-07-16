رياضة | تدريبات خفيفة لنسور قرطاج استعدادا لنيجيريا

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يخوض المنتخب التونسي حاليا على ستاد الشمس مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نيجيريا التى ستقام غدا في التاسعه مساء على ستاد السلام فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الامم الافريقية توتال ٢٠١٩.

ووضح على لاعبي الفريق تأثرهم بالهزيمة الاخيرة امام السنغال في الدور قبل النهائي بهدف للاشئ.