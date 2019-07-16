رياضة | لوكا يوفيتش يحقق إنجازات رائعة عن الموسم الماضي بالبوندسليجا

وأعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا (VDV) عن تشكيلة العام، والتي جاءت على النحو التالي:

جلاسي 24.8٪

كيميتش 64،1٪

هاسيبي 20،9 ٪

سولي 74،5 ٪

شولز 26،8 ٪

ويتسل 52،9 ٪

رويس 65،3 ٪

هافرتز 65،3 ٪

سانشو 64،7 ٪

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ليفاندوفسكي 57.5 ٪

لوكا يوفيتش ( الأعلى) 75،8٪