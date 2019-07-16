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رياضة | لوكا يوفيتش يحقق إنجازات رائعة عن الموسم الماضي بالبوندسليجا

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دخل النجم الصربي المتألق لوكا يوفيتش، لاعب الإسباني الجديد، ضمن قائمة أفضل 11 لاعب في الدوري الألماني (حيث كان لاعبًا لفريق إينتراخت فرانكفورت) خلال الموسم الماضي.

وأعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا (VDV) عن تشكيلة العام، والتي جاءت على النحو التالي: 

جلاسي 24.8٪

كيميتش 64،1٪

هاسيبي 20،9 ٪

سولي 74،5 ٪

شولز 26،8 ٪

ويتسل 52،9 ٪

رويس 65،3 ٪

هافرتز 65،3 ٪

سانشو 64،7 ٪

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ليفاندوفسكي 57.5 ٪

لوكا يوفيتش ( الأعلى) 75،8٪ 

كما جاء لوكا يوفيتش كثاني أفضل لاعب في الموسم، وثاني أفضل صفقة جديدة، وجاء ترتيب أفضل لاعب في الموسم الماضي كالتالي:

1. رويس 31،4 ٪

2. لوكا يوفيتش 20،9 ٪

3- كاي هافرتس 12،4٪

بينما جاءت أفضل صفقة جديدة كالتالي:

1- جادون سانشو 51%

2. لوكا يوفيتش 16،3%

3- كاي هافرتس 13،7%

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