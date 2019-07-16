رياضة | ريال مدريد يحدد طلباته المالية مقابل التخلي عن خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد طلباته المالية مقابل التخلي عن خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، مطالبه المالية، من أجل التخلي عن نجمه الدولي الكولومبي، خاميس روديجيز، خلال سوق الإنتقالات الصيفة الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبقي خيار نابولي الإيطالي من أجل خاميس رودريجيز متاح، ولا يزال النادي الإيطالي يتفاوض على سعر خاميس.

ويريد ريال مدريد مبلغ 42 مليون يورو، وفي السياق ذاته أتليتكو مدريد يملك سيولة متاحة، ويريد هو الآخر التعاقد مه الكولومبي، لكن يريد ريال مدريد من المنافس المباشر 50 مليون يورو لكنه لا يفضل فكرة بيعه لكتيبة دييجو سيميوني.