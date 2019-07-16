رياضة | برشلونة يضم لاعبه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضم لاعبه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر نادي برشلونة الإسباني، على تفعيل بند إعادة شراء لاعبه السابق مارك كوكوريلا من إيبار لاستعادة خدماته مع الفريق للموسم الجديد.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سدد مبلغ 4 مليون يورو لنادي إيبار نظير كوكوريلا كما يُحدد مستقبله النهائي مع النادي الكتالوني إلى الآن.
وأوضحت التقارير أن كوكوريلا يمكن أن يكون بديلاً لجوردي ألبا في الجبهة اليسرى للبارسا فيما قد يستخدمه النادي الكتالوني في صفقة تبادلية مع ريال بيتيس لضم جونيور فيربو.
واستطاع كوكوريلا أن يجذب الأنظار إليه مع إيبار خلال منافسات الموسم الماضي فقد خاض مع الفريق 33 مباراة.