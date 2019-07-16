رياضة | خطوة واحدة تفصل أرسنال عن ضم سيبايوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل أرسنال عن ضم سيبايوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي مساعيه، من اجل تدعيم خط وسط الفريق، بعدما رحل أرون رامزي إلى يوفنتوس الإيطالي، فضلا عن اقتراب رحيل الألماني مسعود أوزيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أرسنال ينتظر رد ريال مدريد الإسباني بشأن صفقة لاعبه داني سيبايوس، الذي خرج من خطط المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم.

الجدير بالذكر ان اللاعب يحب أرسنال ومدينة لندن ويجذبه للفريق وجود أوناي إيمري، لكن ريال مدريد ما زال مقتنع باللاعب وخروجه سيكون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد بدون خيار شراء.