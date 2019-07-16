رياضة | عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل 5 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل 5 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه وافق على إعارة وانتقال خمسة من لاعبيه لناديي سموحة والاتحاد السكندري.



وسيخوض الزمالك ثلاث مباريات مهمة في الفترة من 21 وحتى 28 يوليو (تموز) الجاري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، سعياً للفوز بلقب الدوري الممتاز.

ويحتاج الزمالك للفوز بالنقاط التسع حتى يتوج رسمياً باللقب المحلي.

وقال رئيس النادي، مرتضى منصور، في تصريحات لموقع الزمالك الإلكتروني اليوم الثلاثا:ء "تمت الموافقة على انتقال الثنائي عماد فتحي ومحمد أشرف 'روقة' لصفوف فريق سموحة خلال الانتقالات الصيفية الحالية وذلك علي سبيل الاعارة". Advertisements

وتابع مرتضى منصور: "انضم أحمد رفعت ورزاق سيسي وإسلام جمال لصفوف الاتحاد السكندري بشكل نهائي".

كما كشف رئيس الزمالك عن عقد جلسة مع مسؤولي نادى بيراميدز الخميس المقبل، لإنهاء بعض الصفقات في إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.