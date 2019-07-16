رياضة | مفاجأة.. نابولي يضحى بنجم الجزائر من أجل عيون هدف ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نابولي يضحى بنجم الجزائر من أجل عيون هدف ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مسئولو فريق نابولي الإيطالي، قرروا التضحية بنجمه الجزائري آدم أوناس، من أجل التعاقد مع صفقة جديدة مميزة.

وذكر موقع سكاي إيطاليا، أن الفريق الإيطالي يرغب في عقد صفقة تبادلية مع نظيره ليل الفرنسي، لضم الإيفواري نيكولاس بيبي، مقابل رحيل آدم أوناس للفريق الفرنسي.

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ويأمل نابولي، في حسم صفقة نيكولاس بيبي، لتدعيم خط وسط الفريق الإيطالي، تحسبًا لفشل استقدام الكولومبي خاميس رودريجيز بسبب تعنت ناديه ريال مدريد في المطالب المادية.

ونجح آدم أوناس، في تقديم مستويات مميزة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، ونجح في قطع تذكرة العبور لنهائي البطولة على حساب نيجيريا.

وكان ليفربول الإنجليزي قد طلب ضم بيبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكنه لم يتوصل لاتفاق مع الفريق الفرنسي.