رياضة | أول تعليق لـ أشرف بن شرقي بعد انضمامه للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لـ أشرف بن شرقي بعد انضمامه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي، المنضم حديثا إلى صفوف الزمالك عن انضمامه للفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر اللاعب صورة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب عليها : تحدي جديد، في إشارة إلى إتمام انتقاله إلى فريق القلعة البيضاء.

وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر من نادي الهلال السعودي، في عقد يمتد إلى ثلاثة مواسم.

ومن المقرر ان يتواجد اللاعب في القاهرة غدا الأربعاء لإتمام الصفقة بشكل نهائي، ثم الانضمام إلى تدريبات الفريق.