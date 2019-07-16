رياضة | جماهير الجزائر تؤازر منتخب بلادها قبل نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الجزائر تؤازر منتخب بلادها قبل نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد كبير من جماهير الجزائر على متابعة مران منتخبهم الوطني المقام حاليا على ستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لمباراة السنغال بنهائي أمم إفريقيا.

وطلب الجمهور الجزائري المتواجد في مدرجات ستاد بتروسبورت من اللاعبين والجهاز الفني التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، مرددين "الشعب يريد كأس إفريقيا".

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وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ليواجه السنغال يوم الجمعة المقبل والذي فاز هو الأخر على تونس بهدف نظيف.