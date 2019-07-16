رياضة | كوتشينة أفريقيا.. بفضل "بلماضي" قائد المحاربين يقتنص صفات "الجوكر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتشينة أفريقيا.. بفضل "بلماضي" قائد المحاربين يقتنص صفات "الجوكر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لحظة تحت عنوان "جمال بلماضي"، تحولت فيها الساحرة المستديرة إلى طاولة تجمع مجموعة من الأصدقاء ليقضوا وقتًا ممتعًا بعيدًا عن ضجيج الحياة برفقه العنصر الأهم في تلك الجلسة، وإذا كنت ممن يفضلون قضاء وقت فراغهم على المقهى، فلعلك قد علمت جيدًا أننا نقصد بحديثنا هذا "الكوتشينة".

وإذا كنت حريف في تلك اللعبة وتعلم كيفية تحقيق المتعة لذاتك والإنتصار، فأهلًا بك في عالم المحاربين أو بمسماه الأخر "الجوكر"، التي تتكون من ورقتين أحداهما بلماضي الذي يلعب دور"الساحر" باللون الأحمر، والآخر دور "المهرج" باللون الأسود الذي أسند مهامه للاعبه محرز.

وورقتي "الجوكر" التي يصفها الجميع بأنه يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأية ورقة ثانية لتأدية نفس المهام الذي يقوم به، هذا هو ما يجلب لأذهاننا لقطة استبدال رياض محرز في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار.

ولم يكن "الجوكر" على مر العصور مجرد مهرج صامت على ورقه بيضاء يرتدي قبعة عليها أجراس ملونة وحسب، فقد أختلفت مهامه في المكان الذي يتواجد فيه، فتجده في أفلام السينما له دور مناقض للغاية وربما غريب للوهلة الأولى كيف لمن يرسم البهجة على وجه المتفرج أن يكون شريرًا نهاية المطاف ؟.

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وتجده داخل أرض الميدان في صورة «قائد، محترف، مؤثر» ويتم استبداله بلاعب آخر دون أن يكن هناك أدني مشكلة، أو تجده جالسًا على دكة البدلاء في مباراة تنزانيا دون أن يخرج الجميع ويناشد بمشاركته.

لعل تلك المعادلة الصعبة لم تُخلق عبثًا، فمنتخب المحاربين كَون حالة استثنائية لم نراها من قبل، ولم تنشأ تلك الحالة مع إنطلاق البطولة وحسب ولكن كانت مجهود أيام وليال طويلة تمكن خلالها من إقامة معسكرات مغلقة تمامًا بعيدًا عن أعين الإعلام خوفًا على تأثر تركيز اللاعبين بذلك.

وأيضًا كون بلماضي حالة من الروح العالية بين لاعبيه وأصبح من الممكن أن نراها بكل وضوح في أعين هؤلاء في اللحظات الصعبة على مرماهم أو في لقطة بلماضي وهو يجلس لمواساة عطال بعد إصابته أو في دموع بونجاح خوفًا من توديع منتخب بلاده البطولة، تلك المواقف وأكثر كونت حالة استثنائية فريدة من نوعها نجحت في جذب أنظار مشجعي الكرة "الأصليين" إلى أن هناك مدرب عادي وهناك جمال بلماضي.

والآن..أصبح الجوكر والمهرج وكتيبة المحاربين على بعد خطوة واحدة من إنهاء الدرس الذي يعطونه للعالم بأكمله في كل مرة يتواجدون بها داخل أرض الميدان، وتكليل تلك الروح والعزيمة بإقتناص البطولة الثانية في تاريخهم.