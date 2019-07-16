رياضة | ريال مدريد يتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبل جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبل جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي ريال مدريد الإسباني لا ينوي بيع لاعبه جاريث بيل، أو التخلي عنه، حيث انه لا يزال النجم الويلزي صامدا في موقفه بالاستمرار والنجاح مع النادي.

وتمر الأيام ولا زال جاريث بيل لاعب ريال مدريد ويبدو أنه سيستمر، وبعد أسبوع من بدء التدريبات لم يغير الويلزي رأيه بتاتا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أولئك المتابعون للتدريبات في كندا يقولون أنهم لم يروا بيل بهذا النشاط والحماس للتدريبات من قبل. Advertisements ويبدو أن الجناح يرغب بتغيير نظرة زيدان عنه وإثبات أنه مخطئ بفتح أبواب الخروج له وسيكون ذلك بالاجتهاد والعمل وعدم الاستماع للعروض.