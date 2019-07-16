رياضة | ريال مدريد يتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبل جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبل جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي ريال مدريد الإسباني لا ينوي بيع لاعبه جاريث بيل، أو التخلي عنه، حيث انه لا يزال النجم الويلزي صامدا في موقفه بالاستمرار والنجاح مع النادي.
وتمر الأيام ولا زال جاريث بيل لاعب ريال مدريد ويبدو أنه سيستمر، وبعد أسبوع من بدء التدريبات لم يغير الويلزي رأيه بتاتا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أولئك المتابعون للتدريبات في كندا يقولون أنهم لم يروا بيل بهذا النشاط والحماس للتدريبات من قبل.
ويبدو أن الجناح يرغب بتغيير نظرة زيدان عنه وإثبات أنه مخطئ بفتح أبواب الخروج له وسيكون ذلك بالاجتهاد والعمل وعدم الاستماع للعروض.
الوجهة المتوقعة له حال خروجه ستكون السوق الإنجليزي الذي سيغلق يوم 8 أغسطس، الحقيقة أن بيل في حالته البدنية المثالية لاعب رائع وأثبت ذلك بالظهور في عدة نهائيات حاسمة، ويراهن فلورنتينو عليه، لكن زيدان لا يراه في خططه ووضعه على قائمة الراحلين منذ عودته.
جميع الأندية المهتمة بخدمات جاريث بما فيها توتنهام لم يقدموا عرضا مقنعا لإدارة النادي التي تسعى لكسب مبلغ يترواح بين 70 و 80 مليون يورو، عموما، ما زال البعض يؤمن بقدرات بيل ويعتقدون أن تواجده سيساهم في رفع جودة الفريق.