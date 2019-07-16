شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرصد 40 مليون يورو للتعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل

أكدت صحفية "آس" اقتراب نادي بايرن ميونيخ الألماني نحو التعاقد مع الإسباني الشاب ماركا روكا، لاعب إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما انتقال رودريجو متوسط ميدان أتلتيكو مدريد لصفوف مانشستر سيتي. وأوضحت الصحيفة، أن بايرن ميونح تقدم بعرض يبلغ 40 مليون يورو لضم اللاعب.

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