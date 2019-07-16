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تعرف على قائمة انتر ميلان في الكأس الدولية للأبطال

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أعلن الجهاز الفني لانتر ميلان الإيطالي، بقيادة أنطونيو كونتي، المدرب الجديد للفريق، استعداداُ للسفر لسنغافورة لخوض الجولة الآسيوية والمشاركة في الكأس الدولية للأبطال، تحضيرًا للموسم الجديد.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: بيرني، هاندانوفيتش، باديلي.

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خط الدفاع: باستوني، دي أمبروزيو، دالبرت، دي فري، رانوكيا، سكرينيار، نتيوب وبيرولا.

خط الوسط: أجومي، باريلا، بورخا فاليرو، بروزوفيتش، كاندريفا، جاليارديني، جواو ماريو، لازارو، ناينجولان، بيريسيتش وسينسي.

في الهجوم: لونجو، بوليتانو، كوليديو، اسبوزيتو وفيرجاني.

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