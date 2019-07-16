شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة انتر ميلان في الكأس الدولية للأبطال والان مع التفاصيل
أعلن الجهاز الفني لانتر ميلان الإيطالي، بقيادة أنطونيو كونتي، المدرب الجديد للفريق، استعداداُ للسفر لسنغافورة لخوض الجولة الآسيوية والمشاركة في الكأس الدولية للأبطال، تحضيرًا للموسم الجديد.
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: بيرني، هاندانوفيتش، باديلي.
خط الدفاع: باستوني، دي أمبروزيو، دالبرت، دي فري، رانوكيا، سكرينيار، نتيوب وبيرولا.
خط الوسط: أجومي، باريلا، بورخا فاليرو، بروزوفيتش، كاندريفا، جاليارديني، جواو ماريو، لازارو، ناينجولان، بيريسيتش وسينسي.
في الهجوم: لونجو، بوليتانو، كوليديو، اسبوزيتو وفيرجاني.
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