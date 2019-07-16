شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن دعم خط الدفاع بالتعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على مواصلة دعمه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الفرنسي تعاقده مع عبدو ديالو، 32 عاماً، مع مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل32 مليون يورو بجانب مليوني يورو حوافز إضافية. وكان ديالو قد انضم إلى صفوف دورتموند الصيف الماضي، قادمًا من ماينز الألماني مقابل 28 مليون يورو، ليغادر ملعب سيجنال إيدونا بارك بعد موسم واحد.

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