شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تعيين حسن شحاته مدير فني لمنتخب مصر غير حقيقي والان مع التفاصيل

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن ما يتردد حول عودة حسن شحاته لتدريب المنتخب الوطني مجدداً، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، ليس مؤكداً.

وأوضح المصدر أن حسن شحاته، من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، ولم يستقروا على الاختيار النهائي للمدير الفني للمنتخب المصري حتى الان.