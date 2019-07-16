مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم لاعب لشبونة

أفادت تقارير صحفية يوم الثلاثاء، بأن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي لضم نجم فريق سبورتنج لشبونة والمنتخب البرتغالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، فإنه يتوجب ألا يقل عرض مانشستر يونايتد المتوقع تقديمه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، عن 50 مليون جنيه إسترليني لبدء المفاوضات حول برونو فيرنانديز.

ورفض سبورتنج لشبونة حتى الآن إغراءات مانشستر يونايتد لضم اللاعب، لكن مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير ونائب الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوراد مصممان على التعاقد مع فرنانديز البالغ من العمر 24 عامًا.

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وأضافت الصحيفة، أن التعاقد مع فرنانديز، ليس مرتبطًا على الإطلاق بمستقبل نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا مع الفريق، وسط توقعات برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

وكان مانشستر يونايتد راغبًا في ضم لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، النرويجي شون لونجستاف، لكن القيمة المرتفعة للاعب (50 مليون جنيه إسترليني) دفعت النادي إلى تركيز جهوده على التعاقد مع فرنانديز.

وسجل لاعب الوسط البرتغالي 32 هدفا إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي، علمًا بأن عقده يمتد مع الفريق حتى العام 2023.