أتليتكو مدريد يسعى للحصول على خدمات خاميس

كشفت تقارير إعلامية مؤخراً أن أتلتيكو مدريد على وشك التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز (28 عاما).

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الصفقة التي تُطبخ بهدوء باتت ناضجة إلى حد كبير.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحدثت فيه الكثير من الأنباء الآونة الأخيرة عن اقتراب نابولي من الفوز بخدمات النجم الكولومبي للعب تحت عيون مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي.

لكن يبدو أن مطالب ريال مدريد "المبالغ فيها" حالت دون تحقيق انتقال اللاعب إلى الدوري الإيطالي، كما أوضح مؤخراً رئيس نابولي دي لورينتيس.

ويطمح النادي الملكي إلى التخلص من خاميس في أقرب وقت ممكن، بعد أن بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه في الوقت ذاته رفع شروطه على نابولي، إذ لا يريد أقل من 42 مليون يورو لضمه بصورة نهائية بدلاً من الإعارة.

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كما أشارت تقارير ألمانية مؤخراً إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر هو الآخر في الدخول على الخط والتعاقد مع خاميس.

لكن يبدو أن الوفرة المالية التي تدفقت إلى خزائن اللدود أتلتيكو مدريد ببيع 5 من لاعبه وأكبرها مع برشلونة، ستسهل على الروخي بلانكوس إمكانية الفوز بخدمات اللاعب، خصوصاً وأن مديره الفني دييجو سيميوني بات راغباً في ضم نجم من طينة رودريجيز لتعزيز صفوفه بعد رحيل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة.

ويبدو أن الأتلتي يطمح في ذلك إلى استغلال رغبة اللاعب الكولومبي في البقاء والعيش في مدريد.

وقضى رودريجيز الموسمين الماضيين معاراً لبايرن ميونخ، حيث خاض في صفوفه 67 مباراة مسجلاً 15 هدفاً و20 تمريرة حاسمة.