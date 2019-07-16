زيدان يعود لتدريبات ريال مدريد

عاد الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة مران ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، خلال المُعسكر التحضيري للموسم الجديد في مدينة مونتريال الكندية.

وكان زيدان قد رحل عن المُعسكر الجمعة الماضي، بسبب وفاة شقيقه فريد، وعاد مساء أمس الإثنين وظهر اليوم في المران، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتواجد جميع اللاعبين في المران، عدا إبراهيم دياز الذي تعرض للإصابة في الفخذ مؤخرًا، حرمته من التواجد مع الفريق.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط الوسط للمشاركة مع زملائه، بعدما غاب في الأيام الماضية حيث اشتكى من إصابة في القدم، جعلته يتواجد فقط في صالة الألعاب الرياضية منفردًا.

ويخوض اللاعبون التدريبات على حصتين يوميًا، وبدأ اللاعبون في تدريبات الإحماء مع الكرة، وبعد ذلك قاموا بتمارين على الضغط والاستحواذ.