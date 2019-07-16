شكرا لقرائتكم محمد محمود : أنا صفقة جديدة فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد محمود لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى أنه يعتبر نفسه صفقة جديدة للنادى الأهلى حتى الآن بالرغم من انتقاله للقلعة الحمراء خلال الأشهر الماضية. وتعرض اللاعب الدولى الشاب للإصابة بالرباط الصليبى فى مستهل مشواره مع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الموسم الجارى. Advertisements ويسعى محمد محمود إلى اللحاق بالموسم الجديد لبداية مشواره الحقيقى مع المارد الأحمر. وقال محمد محمود لمقربين منه إنه يعتبر نفسه لاعباً جديدا بصفوف الفريق خاصة وأنه لم يقدم شيئا أو يحصل على الفرصة الكافية للحصول على الفرصة الكافية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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