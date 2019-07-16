شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الأندية بمواعيد دورى الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020. وتضمنت الخطابات مواعيد بداية و نهاية دورى مواليد ٢٠٠١، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ و ١٩٩٩، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا. وجاءت المواعيد كالتالى: دورى مواليد 2001: يبدأ 23 أغسطس 2019 وينتهى 20 مارس 2020. Advertisements دورى مواليد 2003: يبدأ 27 أغسطس 2019 وينتهى 28 ابريل 2020. دورى مواليد 2004:يبدأ 24 أغسطس 2019 وينتهى 18 ابريل 2020. دورى مواليد 1999:يبدأ 25 أغسطس 2019 وينتهى 12 ابريل 2020.

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