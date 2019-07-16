شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض رحيل "جريح" خط الوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ببقاء لاعبه هشام محمد فى صفوف الفريق الموسم المقبل. وارتبط اسم هشام محمد بالرحيل عن جدران النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات الرسمية للفريق خلال الفترة الماضية. وأكد المدير الفنى حاجته للاعب خلال الفترة المقبلة نافيا فكرة الاستغناء عنه لصالح أى من الصفقات التبادلية التى يبرمها النادى خلال فترة الانتقالات القليلة المقبلة. Advertisements وأبلغ المدير الفنى للفريق إدارة النادى الأهلى ضرورة الحفاظ على حاجة الفريق للاعب خلال الفترة المقبلة وعدم التفكير فى التفريط فيه نهائيا. وتعرض هشام محمد لجرح قطعى فى الوجه خلال اياب نهائى ابطال أفريقيا الذى أقيم بمدينة رادس الموسم الماضى.

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