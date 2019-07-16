شكرا لقرائتكم الأربعاء.. سحب قرعة تصفيات كأسي العالم وآسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الأربعاء سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجرى تصنيف المنتخبات الأربعين المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 14 يونيو 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني، ولا يزال القرار معلقا بخصوص مباراة ملغاة بين ماكاو وسيريلانكا.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبا سيتم توزيعها على ثماني مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020.

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وجاء في المستوى الأول كل من إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين، وفي المستوى الثاني العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن.

وفي الثالث فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين. وجاءت الكويت في المستوى الرابع إلى جانب تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، وماليزيا. وفي المستوى الخامس إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، جوام، ماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، على المقاعد المتبقية في كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.