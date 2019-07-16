شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تطلق استراتيجية دعم الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن إطلاق استراتيجية دعم الأندية الرياضية عبر مؤتمر صحفي يعقد يوم الخميس. وقالت الهيئة في خبر بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن المؤتمر سيقام يوم الخميس المقبل بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

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