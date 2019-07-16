شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن شراء عقد أشرف بن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الزمالك المصري يوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 مواسم قادماً من الهلال.
وقال النادي القاهري في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن اللاعب المغربي سيصل يوم الأربعاء رفقة وكيل أعماله للتوقيع على عقد انتقاله بشكل رسمي.
وخطف بن شرقي الأنظار في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017 عندما ساهم بإحراز الوداد البيضاوي اللقب، قبل أن ينتقل مطلع 2018 إلى الهلال السعودي.
ومع الهلال، خاض بن شرقي 10 مباريات في الدوري ودوري أبطال آسيا، أحرز خلالها 3 أهداف في شباك النصر والشباب والفتح، قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة.
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