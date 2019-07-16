باريس سان جيرمان يحذر نيمار من عقد اتفاق سرى مع برشلونة

عقد اجتماع خاص بين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مسؤولي النادي، بعد حضور اللاعب إلى العاصمة الفرنسية “باريس” وإنهاء حالة العصيان على النادي التي أعلنها منذ أيام.

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وفقاً لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن إدارة سان جيرمان حذروا نيمار خلال اجتماع خاص، من إبرام أي اتفاق سري مع برشلونة حول الرجوع إلى كامب نو مجدداً.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان “ليوناردو”، على مناقشات مع نيمار خلال الأسبوع الذي سبق وصوله إلى النادي، وأخطره بأن أمر عودته إلى البارسا معقداً.

وتابعت الصحيفة إن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان أخطر نيمار، قبل الاجتماع الذي تم اليوم بين الطرفين، من أن انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف صعبا، ويرجع ذلك إلى الحالة الاقتصادية في برشلونة بعدما قام بشراء الثنائي فراكني دي يونج وانطوان جريزمان.

واختتمت، إلى أن الاجتماع بين نيمار والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان امتد لـ 3 ساعات، وأحذره الثاني بأن ملف مغادرته لحديقة الأمراء من حيث المبدأ أمر معقداً للغاية.