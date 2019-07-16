برشلونة يغري سان جيرمان بـ 130 مليون يورو و4 لاعبين لضم نيمار

مازالت محاولات نادي برشلونة مستمرة لإعادة النجم البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، إلى النادي الإسباني في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بناء علي طلب اللاعب في المغادرة.

وأراد نيمار من المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو بالموافقة له بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى، مشيرا إلي أنه لا يريد في البقاء مع بطل فرنسا في الموسم القادم.

وأزاد برشلونة قيمة العرض المقدم في محاولة أخرى لضم نيمار، حيث سيقدم البلوجرانا مبلغ 130 مليون يورو مع قائمة تتكون من 4 لاعبين ليختار منهم باريس سان جيرمان لاعبين لحصول عليهما كجزء من الصفقة.

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وقائمة اللاعبين الأربعة المرشحين من برشلونة على النادي العاصمي مكونة من عثمان ديمبلي وسميدو وصامويل أمتيتي وفيليب كوتينيو.

وقد يستمر ليوناردو في دراسة الأمر وتدعيم صفوف فريقه بلاعبين في مراكز في أحتياج إلى التقوية بالإضافة إلى محاولة الإقناع على مبالغ مع هؤلاء اللاعبين لا تزيد عن التي يتلقاه نيمار منفردا لحصد أقصى استفادة من الصفقة.

الجدير بالذكر أن نيمار شارك في تدريبات بطل فرنسا أمس لأول مرة بعد عصيانه عدة أيام عن المشاركة في التدريبات التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.