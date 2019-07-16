رسميا.. برشلونة يتعاقد مع اليابانى آبى نجم كاشيما أنتلرز

صرح نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، أتمام التعاقد الرسمي مع اللاعب الياباني الشاب هيروكي آبى، أتيا من فريق من كاشيما أنتلرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الموقع الرسمي لنادى برشلونة، أن اللاعب صاحب الـ20 عاما مضي على عقود انتقاله للفريق الكتالونى لمدة 4 أعوام مقابل 1.1 مليون يورو.

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وتابع الموقع أن قيمة كسر الشرط الجزائي في صفقة هيروكي آبى مع الفريق الرديف 40 مليون يورو، ترتفع إلى 100 مليون يورو في حال تم تصعيده للفريق الأول.

ووقع اللاعب الياباني على عقود انضمامه لصفوف الفريق الكتالونى في حضور المدير الرياضي جوزيب سيجورا ومدير النادي سيلفيو إلياس، يذكر أن هيروكي آبي نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب ناشئ بالدوري الياباني عام 2018.