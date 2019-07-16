شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تنهى السيديهات أزمة كهربا مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصاعد وتيرة الأزمة بين الزمالك ومحمود كهربا لاعب الفريق، بعد إعلان الأخير فسخ عقده مع ناديه ومقاطعة تدريبات الزمالك الجماعية، في إطار الاستعداد لخوض مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي بختام الموسم الحالي للدوري المصري، وما تبعه من سفر اللاعب إلى تركيا للتفاوض مع نادي دينزلي سبور التركي، بعد التقدم بشكوى ضد ناديه إلى الفيفا لفسخ عقده.

أزمة كهربا مع الزمالك بدأت على خلفية رفض الإدارة رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها اللاعب ، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.

وشهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة فى أزمة كهربا مع الزمالك بعدما أعلن مرتضى منصور امتلاكه صور وسيديهات تدين اللاعب خارج المستطيل الأخضر على هامش تواجده في الساحل الشمالي للاستجمام هناك، مع بعض أصدقائه.

لمعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا..