شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن مهاجم فى القسم الثانى بعد رحيل أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن مهاجم بدورى القسم الثانى لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل هداف الفريق أحمد على لبيراميدز.

كان أحمد على قد رحل لبيراميدز عن طريق تسديد الشرط الجزائى البالغ 500 ألف جنيه دون العودة لإدارة المقاولون العرب.

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ويسابق الجهاز الفنى للمقاولون العرب الزمن من أجل إنهاء صفقة قوية لرأب الصدع فى الخط الأمامى لقلعة الذئاب استعدادا للموسم المقبل.

يذكر أن مسئولى المقاولون العرب أعادوا محمد سالم مهاجم الفريق الذى رحل للزمالك من ثلاثة مواسم ثم لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، كان آخرها الداخلية الذى هبط للقسم الثانى، وهو ما جعل اللاعب يعود لفريقه الأصلى أملا فى العودة من جديد لسابق عهده.