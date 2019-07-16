سوبر كورة.. سيناريو رحيل حميد أحداد يثير القلق داخل الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك التعاقد رسميا مع المغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى، لمدة 3 مواسم قادمة، بعد سلسلة من المفاوضات بين مسئولى القلعة البيضاء، والنادى السعودى ووكيل اللاعب المغربى.
انتقال أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك، جعل النادى الأبيض، مطالبا بضرورة الإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب المتواجدين حاليا فى صفوف القلعة البيضاء، وهما الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب والثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز.
وأصبحت أيام المغربى حميد أحداد داخل القلعة البيضاء معدودة حيث ينتظر رحيله خلال الأيام القليلة القادمة، فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات لذا يعد الأقرب لمغادرة قلعة ميت عقبة، وإفساح المجال لزميله بن شرقي فى التواجد بالقائمة الزملكاوية خلال الموسم الجديد.
كما أصبح سيناريو رحيل حميد أحداد عن الزمالك لقيد أشرف بن شرقي يثير القلق داخل القلعة البيضاء.
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