رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020. وتضمنت الخطابات مواعيد بداية و نهاية دورى مواليد 2001، 2003، 2004 و1999، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا. وجاءت المواعيد كالتالى: Advertisements دورى مواليد 2001: يبدأ 23 أغسطس 2019 وينتهى 20 مارس 2020. دورى مواليد 2003: يبدأ 27 أغسطس 2019 وينتهى 28 أبريل 2020. دورى مواليد 2004:يبدأ 24 أغسطس 2019 وينتهى 18 أبريل 2020. دورى مواليد 1999:يبدأ 25 أغسطس 2019 وينتهى 12 أبريل 2020.

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