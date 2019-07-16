شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إنجازات حسن شحاتة المدرب التاريخى لمنتخب مصر.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، من العودة لقيادة الفراعنة فى الفترة القادمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذى أخفق مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ16 للبطولة، رغم أن البطولة تقام فى مصر، وكان الفراعنة أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ويستعرض سوبر كورة أبرز إنجازات حسن شحاتة خلال توليه قيادة منتخب مصر فى الفترة من 2004 وحتى 2011، وتحقيق العديد من الأرقام التى يصعب تكرارها فى المستقبل القريب، ولم يتطع أى مدرب غيره تحطيمها فى فيديوجراف خاص.

لمشاهدة فيديوجراف للإنجازات التاريخية للمعلم حسن شحاتة، اضغط هنا..