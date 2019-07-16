شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بأشرف بن شرقى بعد ضمه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "فيس بوك"، بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى، بعد ضمه للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، صورة أشرف بن شرقى بقميص النادى، معلقين عليها: "الزمالك يتعاقد مع الدولى المغربى أشرف بن شرقى لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد".



بن شرقى

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة غدًا الأربعاء، ونرصد أهم ما قدمه خلال مسيرته فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى.

- يبلغ بن شرقى 25 عاما حيث إنه مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب، إلا أنه يجيد الهجوم.

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- بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

- وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

- توج مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

- ظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم، على أن يصل خلال الساعات المقبلة، ويتم تقديمه للإعلام فى مؤتمر صحفى.