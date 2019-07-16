شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مفاجأة سارة للاعبى الأهلى بعد العودة من إسبانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهز مسئولو النادى الأهلى مفاجأة سارة لفريق الكرة الأول، قبل عودته من إسبانيا بعد انتهاء معسكر الفريق هناك.

وتواجدت بعثة النادى الأهلى فى إسبانيا خلال الأيام الماضية، لقضاء معسكر إعداد استعداداً لاستئناف بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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ويختتم فريق الأهلى مبارياته بالموسم الحالى للدورى المصرى الممتاز، بمواجهة فريقى المقاولون العرب يوم 24 يوليو الجالى والزمالك يوم 28 من نفس الشهر.

واستغل مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب تواجد الفريق الأول بمعسكره الخارجى فى إسبانيا لتجهيز مفاجأة خاصة للاعبى الفريق.

لمعرفة مفاجأة مجلس الأهلى للاعبين بالصور، اضغط هنا..